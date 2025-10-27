به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خبر از اضافه شدن وریا غفوری بازیکن سابق آبی‌ها به کادرفنی این تیم داد. تاجرنیا در پیام خود نوشت: «وریا غفوری، کاپیتان سابق؛ الگوی اخلاق و محبوب، به عنوان کمک‌مربی به کادر فنی تیم فوتبال باشگاه اضافه شد. وریا سال‌ها با تعصب، شجاعت و اخلاق آبی پوش بود، بازگشته تا تجربه و روحیه رهبری خود را در خدمت باشگاه محبوبش قرار دهد. به خانه خوش آمدی کاپیتان»