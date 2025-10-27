به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پورامین نماینده کشورمان در رقابت های وزنه برداری بازی های آسیایی جوانان در نخستین تجربه بین المللی خود، در حرکت اول دوضرب با مهار وزنه ۷۸ کیلوگرم، توانست ۵ کیلوگرم رکورد ایران را افزایش دهد. او در تلاش دوم خود نیز موفق بود و این بار با ثبت رکورد ۸۱ کیلوگرم، ضمن شکستن دوباره رکورد ایران، رکورد مجموع ایران را به ۱۴۵ افزایش داد. پورامین در تلاش سوم خود پشت وزنه ۸۵ کیلوگرم ایستاد، اما موفق به مهار آن نشد.

در دوضرب دسته ۴۸ کیلوگرم لان ژین یی از چین با ۹۳ کیلوگرم طلایی شد، کیم جو گیونگ از کره شمالی با ۹۲ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و آلکساندرا دیاز از فیلیپین با رکورد ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز رسید.