تنوع کالاهای انتقالی از مسیر خط آهن خواف- هرات در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در روزهای اخیر همه روزه به تنوع کالاهای انتقالی از مسیر خط آهن خواف- هرات که افغانستان را به شبکه ریلی ایران وصل میکند، افزایش مییابد و از طریق این خط آهن، کالاهای جدیدی به سوی افغانستان حرکت میکند. شب گذشته برای نخستین بار، فراوردههای سوختی به وزن بیش از یک هزار تن با انتقال از مسیر خط آهن خواف- هرات به ایستگاه «روزنک» هرات رسید. مسئولان افغانستان همواره گفتهاند؛ تلاش میکنند تسهیلات بیشتری را برای افزایش حجم انتقال کالا از مسیر خط آهن خواف- هرات برای بازرگانان فراهم کنند.
امسال سال خوبی برای خط آهن خواف- هرات بوده به طوری که حجم انتقال کالا از ده هزار تن در ماه در ابتدای امسال به حدود پنجاه هزار تن در ماه رسیده است.
خط آهن خواف - هرات سالانه ظرفیت انتقال شش میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را دارد. این روزها تلاش برای راه اندازی قطار مسافربری از طریق خط آهن خواف- هرات ادامه دارد....