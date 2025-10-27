به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بیستمین جشنواره برگزیده استان تهران با حضور مدیر کل اتاق تعاون ایران و­رئیس اتاق تعاون ایران ونمایندگان مجلس امروز برگزارشد. ­

­مدیرکل ­تعاون، اتاق تعاون­­ استان تهران در این مراسم گفت: طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم تعاونیها­ از اقتصاد کشور ۲۵ درصد باشد که متاسفانه دراولین سال اجرای برنامه هفتم شاهد آن هستیم که هنوز به این سهم دست نیافتیم که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به این موضوع این مساله باید اسیب شناسی شود. ­

بهزاد سام دلیری افزود: باید در خصوص اینکه در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده ولی بیش از نیمی از آنها راکد هست آسیب شناسی کنیم.

­وی با انتقاد از برنامه هفتم پیشرفت در حمایت از تعاونی‌ها افزود: در حوزه تعاونی‌ها ­سرمایه اجتماعی در کشور در قالب تعاونیها­ تشکیل شده ولی بیش از ۵۰ درصد آنها غیر فعال است، ­ اگر قرار است غیر راکد شود از اول تعاونی را تشکیل ندهیم و نکته دوم اینکه وزارت تعاون سیاست خودش را از بعد کمیت به کیفیت کاری تغییر دهد­ و سراغ تعاونی‌هایی که تشکیل شده برویم و بسته‌های حمایتی را برای آنها اجرا کنیم.

سام دلیری گفت: با وجود بند­های حمایتی در برنامه ششم که میتوانست­بسیاری از مشکلات مردم را رفع کند ولی در برنامه هفتم از بعد حمایت از بخش تعاون، سیاست حمایت­ لحاظ نشده است و بند حمایتی فراموش شده است. ­

وی گفت: بخش تعاون یک بخش اخلاقگراست­ و همه آرا در تعاونی ها­ باهم برابر است بنابراین نیاز به حمایت بیشتر از سوی نمایندگان مجلس ­دارد. ­

سام دلیری افزود: مطالعه تطبیقی حوزه تعاونی نشان می‌دهد در جهان همه کشور‌ها از نظر تعداد تعاونی کمتر از امار ما هستند ­ولی سهم تعاونی در اقتصادشان بیشتر است ولی در ایران با وجود بالا بودن تعداد تعاونی­‌ها فقط ۵ درصد اقتصاد­ به این بخش­اختصاص دارد. ­

وی در خصوص تعاونی‌های برتر گفت: سهم استان تهران از اقتصاد تعاونی ۲۰ درصد کشور است که در حوزه‌های مختلف از جمله خدماتی، بهداشتی و دانش بنیاد فعالیت میکنند.

سام دلیری افزود: ۷ شاخص برای انتخاب ۱۷ تعاونی برتر در نظرگرفته شده از جمله: ایجاد شفافیت در حوزه مدیریت و ارتباط با اعضاء، تعاونی‌هایی که اعضا­ را وارد سامانه هوشمند کرده‌اند، داشتن شاخص شفافیت در مسایل مالی، برگزاری مجامع سالیانه و همچنین تعاونی‌هایی که صادرات داشته‌اند. ­

­مدیرکل ­تعاون، اتاق تعاون­­ استان تهران همچنین در خصوص برنامه هفتم در قبال تعاونی‌ها گفت: با توجه به اینکه تعاونی‌ها از­سرمایه متوسط تشکیل شده‌اند و برای فعالیت و بقا به حمایت نیاز دارند لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در بخشنامه‌ها خودشان به بسته‌های حمایتی از این حوزه توجه ویژه کنند.