در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی تکمیل زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه‌رش، فرماندار سلماس بر تسریع در آماده‌سازی کامل این مرز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در جلسه روند اجرای طرح‌های زیرساختی پایانه مرزی کوزه‌رش بررسی شد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل تأسیسات زیربنایی مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار سلماس با اشاره به اهمیت راهبردی این مرز در توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری شهرستان، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش خواهیم کرد زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پایانه مرزی فراهم شود.

مسولان دستگاه‌های خدمات رسان، اب، گاز، مخابرات، راه، برق نیز اعلام کردند تمامی زیر ساخت‌های اجرایی آماده کار هستند.