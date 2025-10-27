به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت: سطح آب‌های زیرزمینی دشت شهرویران این شهرستان سه متر کاهش یافته و این وضعیت زنگ خطری برای کشاورزان است.

خالد رحمانی، با اشاره به ادامه وضعیت کم‌آبی در منطقه افزود: براساس برآورد‌های کارشناسان، سطح آب‌های زیرزمینی حدود سه متر کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

رحمانی، کاهش منابع آب را هشداری جدی برای کشاورزان دانست و افزود: تنها با بارش‌های مناسب و رهاسازی آب می‌توان این کاهش عمق آب را جبران کرد.

وی گفت: ضروری است کشاورزان برنامه‌های کشت و مصرف آب خود را با واقعیت کم‌آبی تطبیق دهند و به سمت روش‌های آبیاری نوین و محصولات کم آب بر حرکت کنند.

رحمانی، با اشاره به وضعیت مخزن سد مهاباد هم افزود: حجم آب ذخیره شده هم‌اکنون به ۴۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳ میلیون مترمکعب کمتر است.

وی تصریح کرد: ورودی به مخزن سد در حال حاضر صفر است و مصرف حدود یک مترمکعب بر ثانیه بوده که صرف آب آشامیدنی و تبخیر می‌شود.

مدیر امور آب شهرستان مهاباد، با اشاره به عدم تخصیص آب به کشت پاییزه افزود: به کشاورزان توصیه می‌شود به سمت کشاورزی دیم سوق پیدا کرده و از عمیق شدن چاه‌ها جلوگیری کنند.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: پایداری منابع آب مستلزم مشارکت همگانی و رعایت دقیق مدیریت مصرف است و در غیر این صورت، کم‌آبی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر کشاورزی و اقتصاد منطقه وارد کند.