نشست خبری سفیر چین

نشست خبری زونگ پی وو، سفیر چین ظهر امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه در سفارت چین برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ - ۱۷:۵۷
