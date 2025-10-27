دومین پیش همایش، پنل تخصصی همایش بین‌المللی هگمتانه با عنوان «گردشگری فرهنگی و تاریخی همدان» با حضور اندیشمندان، محققان و پژوهشگران میراث‌فرهنگی و گردشگری به میزبانی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری امروز در مراسم افتتاحیه پیش همایش پنل تخصصی همایش بین المللی هگمتانه ، به تاریخ ارزشمند همدان یاد کرد و گفت : پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در همدان ، نشان از قدمت این شهر از زمان ماد‌ها دارد.

محمد ابراهیم زارعی با بیان اینکه همدان شهری کهن است که همواره در تاریخ ایران حضوری پررنگ داشته، کوه الوند را به پدری تشبیه کرد که فرزندش را در آغوش کشیده است و افزود : همدان دشتی بلند در دامنه الوند است که در بسیاری از سفرنامه‌ها به جاری بودن آب در کوچه‌های آن اشاره شده است اما متأسفانه امروز این شهر با چالش آب مواجه است. نتایج پژوهش‌های میراث‌فرهنگی می‌تواند در تصمیم گیری‌های آتی موثر باشد و به مسئولان تذکر دهد که اگر به مسائل فرهنگی و طبیعی توجه نکنند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.

زارعی با اشاره به اینکه همدان با تاریخ ایران عجین است و می‌تواند بسیاری از نقاط تاریک تاریخ ایران را روشن کند گفت : این همایش و پیش همایش‌های آن قطعا به شناخت بهتر و دقیق‌تر از همدان کمک می‌کند و به اتخاذ تصمیمات درست درخصوص توسعه همدان و گردشگری منجر می‌شود.

دبیر علمی نشست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در این مراسم گفت : خرسندم از اینکه این اتفاق افتاد و آرزوی دیرینه تمام مردم ایران و نه تنها همدانیان که دوست داشتند آن مجموعه تمدنی که در پای الوند کوه آرمیده ، در چشم انداز جهانی ثبت شود ، محقق شد.

مهرداد ملک‌زاده افزود: همایش بین‌المللی هگمتانه و چشم‌انداز فرهنگی تاریخی همدان ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به همت نهاد‌های دست اندرکار و حمایت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، یاری واحد‌های استانی؛ اداره کل میراث‌فرهنگی، استانداری، فرمانداری و شهرداری همدان برگزار می‌شود.

وی گفت : در این راستا چند پیش همایش برنامه‌ریزی شده است تا علاوه بر آنچه قرار است در همایش اصلی ارائه شود بستری مناسب برای آینده و شناخت بیشتر از همدان از منظر پژوهشی میراث‌فرهنگی، گردشگری، معماری و شهرسازی و تبیین جایگاه شایسته هگمتانه در لبه غربی سپهر ایرانی مشخص و آینده پژوهش‌ها و کنش‌های علمی و عملیاتی آنجا ترسیم شود.

دبیر علمی نشست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: تاکنون نخستین پیش همایش با عنوان میراث‌فرهنگی و معنوی همدان برگزار شد و امروز در دومین پیش همایش با عنوان گردشگری فرهنگی و تاریخی همدان هستیم. در دو پنل تخصصی آینده نیز به مباحث جدی‌تر باستان‌شناسی و شهرسازی و جایگاه همدان و هگمتانه در جایگاه تاریخ و معماری شهرسازی ایران پرداخته می شود .