وزیر کشور سلطنت عمان در بدو ورود خود به تهران، تأکید کرد: روابط بین ایران و عمان همواره روابط بسیار خوبی بوده و رو به بهتر و محکم‌تر شدن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی، وزیر کشور از همتای عمانی خود که به عنوان مهمان در نشست وزیران کشور عضو اکو در تهران حضور یافته است، استقبال کرد.

مومنی در این آیین استقبال با بیان اینکه دو کشور دارای زمینه‌های همکاری زیادی هستند، اظهار داشت: روابط ایران و عمان به ویژه در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است.

وی افزود: این رفت‌وآمد‌ها و ارتباط‌ها به ارتقای روابط خوب موجود بین دو کشور کمک زیادی خواهد کرد.

حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی، وزیر کشور سلطنت عمان با ابراز خرسندی از حضور در تهران، تصریح کرد: خیلی خوشحالم که برای حضور در این اجلاس از عمان نیز دعوت کردید.

وی گفت: روابط بین ایران و عمان همواره روابط بسیار خوبی بوده و رو به بهتر و محکم‌تر شدن است. اولین دلیل حضور من لبیک به دعوت جمهوری اسلامی ایران و دومین دلیل تلاش برای تقویت روابط به بهترین وجه است.