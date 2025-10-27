به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات قهرمانی استان هوگام و یا ثبت رکورد در آمادگی جسمانی با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت کننده در ۲ بخش آقایان و بانوان به میزبانی بهارستان برگزار شد.

ورزشی همگانی و خانوادگی که شامل بخش‌های مختلفی مانند عبور از موانع طبیعی و مصنوعی است و نسل جوان از علاقمندان ویژه این ورزش محسوب می‌شوند.

این رشته ورزشی یکی از کمیته‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی است که در سال‌های اخیر طرفداران زیادی را جذب خود کرده و در حال حاضر رقابت‌های استانی، کشوری و بین المللی آن به طور مستمر در حال برگزاری است.

در پایان برترین‌های هر بخش معرفی شدند و راهی رقابت‌های کشوری شوند.

براین اساس در بخش انفرادی این رقابت‌ها پارمیس افشاری، مهدیه قاسمی و سعیده ذوالفقاری در رده‌ی سنی نوجوانان، زهرا رجایی، حدیثه مرادی و ستایش بلیوند در رده‌ی سنی جوانان و فاطمه زینب صادق، فاطمه ابراهیمی و آرزو رئیسی در رده‌ی سنی بزرگسالان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین عرفان عشوری، کیارش اکبر زاده و امیر رضا غریبی در رده‌ی سنی نوجوانان صمد کریمی، رضا محمدی و ارشیا کریمی در رده‌ی سنی جوانان و میلاد افشاری، امیر حسین اصلانی و علی قریشی در رده‌ی سنی بزرگسالان به ترتیب بر جایگاه اول تا سوم ایستادند.