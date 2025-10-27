مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه بیت المقدس کردستان گفت: جشنواره « پایگاه‌های اسوه» به منظور معرفی الگو‌های موفق بسیج به مدت سه روز در مریوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ پاسدار سعداله مرشدی، در حاشیه آغاز به کار این جشنواره در مریوان گفت: جشنواره اسوه شهرستان‌ها با حضور فعال و چشمگیر ۱۱۱ پایگاه بسیج، ۱۰ حوزه مقاومت، ۱۰ قسمت تخصصی بسیج و ۱۰ قشر برتر و نمونه و بسیجیان برتر در تمام شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی گفت: در پایان این جشنواره، پایگاه‌های برتر به نمایشگاه اسوه استان که در اواخر آبان ماه در شهر سنندج برگزار می شود حضور پیدا خواهند کرد.

مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه بیت المقدس کردستان افزود: برگزاری جشنواره اسوه یکی از برنامه‌های مهم در بسیج به منظور معرفی الگو‌های موفق، ایجاد فضای رقابتی بین پایگاه‌های بسیج و شور و اشتیاق در بین بسیجیان برای خدمت بیشتر به مردم و تبیین ارزش‌های اسلامی است.

سرهنگ مرشدی گفت: استفاده از تجربیات گذشته برای جوانان و نوجوانان در سطح پایگاه‌ها و آشنایی با نقاط قوت در اقدامات بسیج، از رویکرد‌های جشنواره «اسوه» است.