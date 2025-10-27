پخش زنده
یادواره ۵۳ شهید دانشآموز سردشت در دبیرستان دخترانه زینب کبری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جانشین فرمانده سپاه سردشت در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: این انقلاب با خون شهدا آبیاری شده و دشمنان هرگز نمیتوانند خدشهای به آن وارد کنند. ما باید شهدا را الگوی زندگی خود قرار دهیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: برگزاری یادوارهها و یادمانها نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه، بهویژه نسل جوان، دارد.
سرهنگ کاظم شریفی همچنین بیان کرد: عزت و اقتدار انقلاب اسلامی مرهون جانفشانی شهیدان و حمایت و حضور مردم انقلابی در صحنههای مختلف کشور است.
وی تصریح کرد: سردشت، شهر مقاومت و ایثار، تاکنون ۵۳ شهید دانشآموز را در راه آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
شریفی در پایان تأکید کرد: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میتواند تمامی توطئههای فرهنگی دشمنان و تهدیدهای نرم آنها را نقش بر آب کند.