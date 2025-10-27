چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی با محوریت تولیدات هنری مرتبط با میراث ملموس و ناملموس ایران، دی‌ماه امسال به‌میزبانی استان خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی فرجی، دبیر جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش گفت: این دوره با تمرکز جدی‌تر بر بخش بین‌المللی برگزار می شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های دورهٔ چهارم گفت: خوزستان به دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگی ویژه، زادگاه چند تمدن و یکی از استان‌های صاحب میراث فرهنگی عظیم است، از این رو امسال این استان میزبان جشنواره خواهد بود. وی افزود استانداری خوزستان نیز علاقه‌مند بود که این جشنواره بین‌المللی در این استان برگزار شود.

در این دوره از جشنواره بیش از ۱۲۰۰ اثر در بخش‌های مختلف ازجمله فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، نیمه بلند و بلند، نمایش خانگی، بخش مکتوب، موسیقی، شعر و عکس دریافت شده که بیشترین آثار در حوزهٔ عکس بوده‌اند. در مجموع ۷۰ جایزه شامل ۳۰ تندیس و ۴۰ لوح تقدیر اهدا می‌شود.

به گفتهٔ فرجی، یکی از ویژگی‌های خاص این دوره، جایزه ویژه خوزستان است که به آثار مرتبط با میراث فرهنگی این استان تعلق می‌گیرد. تمامی آثار تولیدشده در حوزهٔ خوزستان می‌توانند برای دریافت این جایزه در بخش مستقل خوزستان شرکت کنند.

فرجی درخصوص گسترش حضور بین‌المللی گفت: برای فعال‌سازی بخش خارجی جشنواره، با سازمان ارتباطات اسلامی در تماس هستیم تا آثار تولیدشده در کشور‌های مختلف دربارهٔ میراث فرهنگی ایران را دریافت کنیم. همچنین با کمپانی‌ها و تولیدکنندگان خارجی همکاری مستقیم داریم تا آثار واجد شرایط ارسال شوند.

اختتامیه جشنواره ۱۳ دی‌ماه هم‌زمان با ولادت حضرت علی (ع) برگزار می‌شود. این جشنواره از ۱۰ تا ۱۳ دی در شهر‌های مختلف خوزستان جریان دارد. این ایام با عنوان «هفتهٔ خوزستان» به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان اختصاص خواهد داشت.

به گفتهٔ فرجی، هدف اصلی جشنواره ترویج توجه عمومی به میراث فرهنگی از طریق هنر است. در سال‌های اخیر توجه مردم به میراث فرهنگی بسیار افزایش یافته است و بخش عمده‌ای از این توجه حاصل پیوند میان هنر و میراث فرهنگی از رهگذر جشنواره‌هایی مانند همین رویداد است.

آخرین فرصت ثبت‌نام در این جشنواره ۳۰ آبان اعلام شده است. علاقه مندان می توانند برای ثبت آثار به سامانه جشنواره به آدرس www.ch.festival.mcth.ir مراجعه کنند و یا از طریق شماره تلفن دبیرخانه جشنواره ۰۲۱۶۶۱۷۱۶۰۴ تماس بگیرند.