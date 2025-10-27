پخش زنده
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر یزد: سالانه یک میلیون مترمربع آسفالت معابر شهر انجام شده و در عین حال اهتمام ویژهای نیز به پیادهرو سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی اعتباری گفت: خوشبختانه از ابتدای فعالیت این دوره از شورا طرحهای عمرانی خوبی در دستور کار قرار گرفت که به عنوان نمونه میتوان به تکمیل فرهنگسرای بهمن بعد چند سال بلاتکلیفی یا تعمیر ساختمانهایی برای مراکز و سازمانهای شهرداری مانند مدیریت پسماند اشاره کرد.
وی به طرحهای ایجاد معابر در مناطق مختلف شهری نیز اشاره کرد و افزود: در منطقه یک شهری شاهد ایجاد خیابان دانشپایه و در حال ساخت بودن خایان شهدای محمودآباد هستیم، در منطقه دو شهری آزادسازی بلوار امام محمدباقر همچنان در حال انجام است و در منطقه سه شهر نیز بلوار آیتالله ابوترابی پس از حدود ۱۷ سال تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
اعتباری همچنین از تعریف یک نیمرینگ شهری در محدوده مناطق ۳ و ۴ خبر داد و تصریح کرد: این محور از بلوار شهید دهقان منشادی شروع و انتهای مناطق آزادشهر و صفائیه را از طریق بلوارهای دفاع مقدس، طراوت، ایرج افشار، پارسائیان و فلاحزاده به یکدیگر متصل میکند که برخی از این معابر بهره برداری شده یا در آستانه افتتاح هستند.
این عضو شورای شهر از بازپیرایی بوستانهای شهر و اجرای نهضت آسفالت معابر و کوچههای شهر طی این مدت خبر داد و گفت: در این دوره سالانه یک میلیون مترمربع آسفالت معابر شهر انجام شده و در عین حال اهتمام ویژهای نیز به پیادهرو سازی شده است.
وی با اشاره به مشکل ترافیک در برخی از معابر شهر، یکی دیگر از اقدامات این کمیسیون را اصلاح هندسی برخی از میادین ذکر کرد و افزود: در همین راستا میادین ریاضی و اطلسی به تقاطع تبدیل و یک لاین عبور خودرو به میادین امام حسین، امام علی و میدان معلم اضافه شد به طوری که امروز شاهد روانی ترافیک در این معابر هستیم.
اعتباری به افزایش ۵۰ درصدی پلهای عابرپیاده در این دوره از شورای شهر و رسیدن تعداد آنها به ۴۶ پل اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از افتخارات شهر یزد پاکیزگی معابر آن با تکیه بر نیروهای خدماتی خوب یزد است.