سندی اختصاصی که به دست خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما رسیده نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی عملاً از بخش قابل توجهی از تعهدات خود در حوزه مسکن عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت مسکن و شهرسازی در نامه‌ای رسمی به سازمان برنامه و بودجه خواستار بازنگری در مفاد مسکن برنامه هفتم شده و صراحتاً برخی تکالیف از جمله ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تأمین زمین رایگان را «غیرقابل تحقق» دانسته است.

این در حالی است که اجرای همین تعهدات از اصلی‌ترین وعده‌های دولت چهاردهم در بخش مسکن محسوب می‌شود.

نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان برنامه