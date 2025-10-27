به مناسبت پنجم آبان روز کبودراهنگ ، آیین کلنگ‌زنی اراضی الحاقی به محدوده شهری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح استاندار همدان گفت: به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)، این طرح با عنوان «طرح مسکن پرستار» نام‌گذاری شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: در اجرای طرح‌ها تنها مشخصات فنی طرح‌ها درج شود و از نصب بنر با تصویر مدیران خودداری شود تا مسیر خدمت‌رسانی بر پایه صداقت، شفافیت و کارآمدی استمرار یابد.

این طرح با هدف تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف، به‌ویژه خانواده‌های جوان و مشمولان طرح جوانی جمعیت اجرا می‌شود و گامی مهم در توسعه شهری و ساماندهی ساخت‌وساز در کبودرآهنگ به شمار می‌رود.

بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج و تأیید کمیسیون بودجه، ۳۷۴ قطعه زمین تفکیکی در این سایت تعیین شده است که از این میان، ۲۱۰ قطعه در صحن دولت تصویب و ۸۰ قطعه سه‌طبقه برای احداث واحد‌های مسکونی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.