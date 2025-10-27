به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا بهادری بیان کرد: برای تامین زمین جهت ساخت مسکن در گتوند با معضل جدی مواجه هستیم و به علت نبود زمین در محدوده شهر امکان اجرای این طرح تاکنون وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه اراضی دولتی مناسب برای ساخت مسکن در این شهرستان موجود نیست، افزود: همه زمین‌ها دارای درجه (گرید) یک کشاورزی هستند و سایر اراضی نیز منابع ملی و در اختیار منابع طبیعی هستند.

رئیس اداره راه و شهرسازی گتوند اظهارکرد: این موضوع در طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی شده و در صورتی که شهر‌هایی برای تامین زمین جهت اجرای این طرح مشکل داشته باشند می‌توانند در اراضی خارج از حریم و محدوده اقدام به شهرک سازی کنند که البته فرآیند زمان‌بری است.

بهادری تصریح کرد: یک زمین ۲۴۲ هکتاری با پیگیری‌های انجام شده در حوالی شهرک پنجم و خارج از حریم با موقعیت مناسب معرفی شد که ۱۱۷ هکتار آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شد.

وی افزود: این زمین در محدوده شوشتر به دزفول واقع شده و در مرحله ابلاغ از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی است؛ در کنار آن زمینی به وسعت ۱۲ هکتار در حریم شهر گتوند با مالکیت سازمان آب و برق وجود دارد که براساس قانون جهش مسکن تملک شده و قرار است بخشی از نیاز مسکن گتوند را تامین کند.

رئیس اداره راه و شهرسازی گتوند خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰ هکتار از اراضی صالح شهر نیز پس از انجام اقدامات لازم در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شد که در مرحله ابلاغ در کمیته تطبیق طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

بهادری ادامه داد: این زمین‌ها برای اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن استفاده خواهد شد.