پخش زنده
امروز: -
۲۰۰ دانشجوی دختر استان اصفهان در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول اردویی بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: این اردوی فرهنگی ـ معنوی با هدف ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و مقاومت و آشنایی نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.
محمد زمانی با تاکید بر تداوم مسیر شهدا و لزوم آشنایی نسل جوان با تاریخ پرافتخار ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس افزود: بازدید از یادمانهای شهدا و موزههای بازسازی عملیاتها و روایتگری راویان دفاع مقدس و تجدید عهد و پیمان با آرمانهای شهدا از مهمترین برنامههای این اردو بود.
وی گفت: مشاهده این مناطق، مرور زندهی تاریخ است؛ گویی هر سنگ و هر خاک این مناطق هنوز عطر شهدا را دارد و دل انسان را متحول میکند.