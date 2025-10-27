به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راه و شهرسازی بردسکن همچنین با اشاره به اختصاص ۱۰ قطعه زمین برای ساخت ۲۰ واحد مسکونی ویژه محرومان گفت: متولی این طرح بنیاد مسکن است و با حمایت کمیته امداد امام خمینی و اداره بهزیستی واحد‌های مسکونی برای محرومان ساخته و واگذار خواهد شد.

گلستانی به وضعیت سایت ۴۸ هکتاری جاده سلامت بردسکن اشاره کرد و افزود: در این سایت ۳۷۶ واحد مسکونی تعریف شده که تاکنون ۶۰ درصد از متقاضیان فونداسیون را اجرا کرده‌اند و ۲۰ درصد نیز اسکلت ساختمان را به پایان رسانده‌اند و پیگیر تامین زمین برای بقیه متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز هستیم.

