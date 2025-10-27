فرماندار و رئیس مدیریت بحران کلاله، گفت: بر اثر بارش‌های نقطه ای ظهر امروز در این شهرستان، در برخی نقاط از جمله اوقچی بزرگ و کوچک، گچی سو پایین و بالا از توابع دهستان تمران کلاله، سیلاب رخ داده است.