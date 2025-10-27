جاری شدن سیلاب در روستاهای اوقچی و گچی سو بخش مرکزی کلاله
سیلاب در روستاهای اوقچی و گچی سو بخش مرکزی کلاله خساراتی به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار و رئیس مدیریت بحران کلاله، گفت: بر اثر بارشهای نقطه ای ظهر امروز در این شهرستان، در برخی نقاط از جمله اوقچی بزرگ و کوچک، گچی سو پایین و بالا از توابع دهستان تمران کلاله، سیلاب رخ داده است.
محمود سالاری افزود: همه محورهای مواصلاتی دهستان تمران باز و تردد برقرار است و اعضای مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل هستند.
وی گفت: سیلاب موجب بروز خساراتی به دامها و پلهای ارتباطی برخی روستاها شده است؛ که میزان دقیق خسارات در حال بررسی و ارزیابی است.