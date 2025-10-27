رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی در تولید گفت: شناسایی واقع‌بینانه چالش‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح، راهبرد اصلی بخش کشاورزی استان در سال زراعی جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی در نشست ستاد فنی زراعت استان خوزستان با بیان اینکه ارتقای عملکرد و افزایش بهره‌وری مهم‌ترین ماموریت بخش کشاورزی خوزستان است اظهار کرد: تحقق کشاورزی دانش‌محور و اقتصادی در گرو برنامه‌ریزی علمی، آموزش هدفمند و حضور میدانی کارشناسان در عرصه تولید است.

وی با اشاره به لزوم شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در زراعت استان افزود: وظیفه ما این است که چالش‌های بخش کشاورزی را به صورت واقعی شناسایی کنیم و با بهره‌گیری از توان علمی، نقش مؤثر خود را در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنیم.

سلطانی‌کاظمی ادامه داد: بخش زراعت باید با آموزش‌های مستمر به کشاورزان، شناسایی خلأ عملکرد و انتقال دانش فنی نوین، زمینه افزایش بهره‌وری را در مزارع فراهم کند.

وی افزود: با شناسایی نقاط ضعف عملکرد و به‌کارگیری راهکار‌های اصلاحی می‌توان به صورت ملموس شاهد رشد تولید در واحد سطح بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توضیح داد: امسال شعار اصلی بخش کشاورزی استان، افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح است و در این راستا، برنامه‌های اجرایی متعددی با مشارکت معاونت‌های تخصصی و مدیریت‌های شهرستانی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج و آموزش‌های کاربردی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری بدون حضور فعال کارشناسان در مزارع و ارتباط مستقیم با کشاورزان ممکن نیست و بر همین اساس، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی در سطح استان برگزار خواهد شد تا دانش فنی و تجربیات کشاورزان پیشرو به سایر بهره‌برداران منتقل شود.

سلطانی‌کاظمی تصریح کرد: بخش کشاورزی خوزستان با اتکا به توان کارشناسان، ظرفیت‌های اقلیمی و بهره‌گیری از روش‌های علمی کشت، در مسیر تحقق شعار سال زراعی و افزایش تولید پایدار در واحد سطح گام برمی‌دارد و با برنامه‌ریزی منسجم، نقش خود را در تحقق امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.