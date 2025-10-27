سامی حمدی، خبرنگار انگلیسی روز یکشنبه این هفته، در فرودگاه سان فرانسیسکو، متوقف شد و ماموران اداره فدرال مهاجرت، به بازجویی از وی درباره سخنانش در انتقاد از اسرائیل پرداختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت "شورای روابط آمریکا – اسلام" (Council on American-Islamic Relations) اعلام کرد مسلمانان در زمانی که از اسرائیل در آمریکا انتقاد کنند، بازداشت می‌شوند. به نوشته این روزنامه، در گزارش "شورای روابط آمریکا – اسلام" آمده است سرکوب نظر سیاسی مسلمانان در انتقاد از اسرائیل در کشور آمریکا، حمله به آزادی بیان است.

گاردین نوشت"سامی حمدی" در سفر به آمریکا، در چندین سخنرانی، علیه تداوم جنایات اسرائیل در غزه، سخن گفته بود. به نوشته گاردین، در بیانیه مقامات دولت آمریکا اعلام شده است احتمالا این خبرنگار انگلیسی، اخراج می‌شود.

روزنامه گاردین نوشت "شورای روابط آمریکا – اسلام" اعلام کرده است وکلای این شورا، در تلاش است تا به "سامی حمدی" کمک کند تا این بی عدالتی، رفع شود. به نوشته این روزنامه، این شورا از نظام قضایی آمریکا خواسته است این خبرنگار انگلیسی را فورا آزاد کند، زیرا تنها اتهام این فرد، انتقاد از جنایات و نسل کشی اسرائیل است. گاردین نوشت مدیر امور رسانه‌ها در وزارت امنیت داخلی امریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده است که روادید"سامی حمدی" لغو شده است و وی تا زمان اخراج، در پاسگاه باقی می‌ماند.