به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، علی اکبر پورجمشیدیان با اشاره به نشست وزرای کشور کشور‌های عضو همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) که فردا در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، گفت: امروز نشست کارشناسی با حضور معاونین وزرای کشور عضو اکو برگزار شد.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به مباحثی که در این نشست مطرح شد، گفت: در جلسه امروز به طور مفصل در خصوص نشست اصلی با حضور وزرای محترم و تنظیم بیانیه پایانی نشست بحث و تبادل نظر شد و توافقات خوبی حاصل شد که در بیانیه پایانی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: موضوعات مطرح شده در این نشست تاثیر زیادی در گسترش تعاملات اقتصادی در منطقه خواهد داشت.

پورجمشیدیان، امنیت را پایه گسترش تعاملات اقتصادی در منطقه اکو دانست و افزود: با توجه به اهمیت امنیت منطقه در خصوص موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و در مجموع هر نوع تهدیدی که امنیت کشور‌های عضو را تهدید کند، بحث شد و توافقات خوبی به دست آمد.

قائم مقام وزیر کشور اظهار امیدواری کرد در بیانیه پایانی نشست شاهد عزم کشور‌ها برای توسعه و امنیت بیشتر منطقه، گسترش همکاری‌ها و تعاملات و هماهنگی‌های اقتصادی بین کشور‌های منطقه باشیم.

پورجمشیدیان اضافه کرد: علاوه بر کشور‌های عضو اکو برخی از کشور‌های منطقه مثل کشور جمهوری عراق و کشور سلطنت عمان و برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم در این نشست به عنوان میهمان شرکت خواهند کرد.

جاندوس آسانوف، معاون دبیرکل اکو نیز ضمن تاکید بر اهمیت نشست وزرای کشور سازمان همکاری اکو پس از وقفه چندین ساله گفت: فردا روز بسیار مهمی است که به لطف جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور ایران به وجود آمد؛ این نشست در حل مسائل مهمی همچون جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و برخی موارد مهم دیگر موثر خواهد بود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با نهایی سازی بیانیه تهران اجماع نظری بین وزرای کشور در خصوص موضوعات مطرح، حاصل شود و به تعاملات بیشتر در خصوص افزایش امنیت و همکاری‌های قضایی بین کشور‌ها منجر شود.