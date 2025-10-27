به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت دانش‌بنیان کیمیاپلی‌استر قم در بیست‌ونهمین آیین روز ملی صادرات، باکسب عنوان صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۴ ،نخستین صادرکننده پنج‌ستاره صنعت نساجی ایران شد.

این شرکت در آیین روز صنعت و معدن استان قم به‌عنوان واحد صنعتی برتر استان مورد تجلیل قرار گرفت. این شرکت سالانه بیش از ۲۲ هزار تن الیاف پلی‌استر به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می‌کند و جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده الیاف پلی‌استر ایران تثبیت کرده است.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات از اهداف دولت است و در این راستا، حمایت‌های استان از شرکت‌های پیشرو مانند کیمیاپلی‌استر، نمونه‌ای از این عزم است.