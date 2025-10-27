هنرمندان اصفهان از ضایعات سنگ های مرمر ،آثار هنری فاخر تولید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آقای شفیعی و بابایی هنرمندان خلاق اصفهانی با ساخت دستگاه برش سنگ، موفق شده‌اند سنگ مرمر را به ضخامت یک تا ۳ میلی متر برش دهند و با بکارگیری طرح‌های نگارگری آثاری زیبا خلق کنند.

این هنرمندان تاکنون موفق به اشتغال زایی برای ۱۰۰ نفر شده‌اند و بیش از ۲۲ هزار قطعه اثر هنری تولید کرده‌اند.

آثار این هنرمندان با ۴۰ نوع طرح متنوع تاکنون به کشور‌های مختلفی صادر شده و مورد استقبال هنردوستان قرار گرفته است.

این کارآفرینان هنرمند در ۷ نمایشگاه بین المللی مقام اول را بدست آورده‌اند.