پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، موفق به بومی‌سازی فناوری تولید کک سوزنی از پسماند‌های نفتی و آسفالتین شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کک سوزنی یکی از اجزای کلیدی در تولید الکترود‌های گرافیتی مورد استفاده در صنایع فولاد و آلومینیوم به شمار می‌رود که تاکنون عمدتاً از خارج کشور تامین می‌شد.

با افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور، تامین این ماده حیاتی به یکی از چالش‌های اصلی صنایع تبدیل شده است. وابستگی به واردات کُک سوزنی، علاوه بر ایجاد آسیب‌پذیری در زنجیره تامین، موجب فشار اقتصادی و ناپایداری در تولید نیز می‌شود.

دکتر بابک مختاری، مجری این طرح اظهار کرد: دستیابی به فناوری تولید کک سوزنی با استفاده از منابع داخلی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند به صرفه‌جویی ارزی و ایجاد زنجیره تامین بومی و پایدار در کشور منجر شود.

وی افزود: با تکمیل فاز‌های پایلوت و ورود به مرحله صنعتی‌سازی، زمینه شکل‌گیری زنجیره کامل تولید الکترود‌های گرافیتی در داخل کشور فراهم خواهد شد. این دستاورد نه‌تنها صنایع داخلی را از نوسانات بازار جهانی بی‌نیاز می‌کند، بلکه توان صادراتی ایران در حوزه مواد پیشرفته را نیز افزایش می‌دهد.

مختاری ادامه داد: اجرای این پروژه با بهره‌گیری از دانش نانوفناوری و استفاده بهینه از پسماند‌های نفتی، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی صنعتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: میزان حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از این پروژه به عنوان کارفرما، ۴ میلیارد ریال (نقدی، خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای) بوده است.