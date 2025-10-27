معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
پساب، امنترین و مقرونبهصرفهترین منبع تأمین آب صنایع
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در شرایط کاهش منابع آب تجدیدپذیر، باید الگوی مصرف و بازتخصیص منابع آبی کشور اصلاح شود و صنایع به جای استفاده از آبهای متعارف، از پساب به عنوان منبعی پایدار و اقتصادی بهره ببرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، مسعود علویانصدر معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ایران در پنجمین سال خشکسالی قرار دارد و شرایط منابع آب تجدیدپذیر مطلوب نیست، اظهار کرد: بخش عمدهای از بار مصرف آب کشور بر دوش منابع زیرزمینی است، در حالی که باید از آبهای سطحی و منابع متعارف و نامتعارف بهصورت متوازن استفاده کنیم.
وی افزود: نیاز آبی سالانه کشور حدود ۹ میلیارد مترمکعب و نیاز بخش صنعت نزدیک به ۴ میلیارد مترمکعب است؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی پساب کشور ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب برآورد میشود. تاکنون ۱.۸ میلیارد مترمکعب از این ظرفیت تولید شده، اما کمتر از ۱۰ درصد آن در اختیار صنعت قرار گرفته است.
علویانصدر با اشاره به تکالیف مواد ۳۸ و ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، صنایع نباید از آبهای متعارف استفاده کنند و باید از پساب بهره ببرند. آب متعارفی که امروز در صنعت مصرف میشود، باید برای تأمین آب شرب و امنیت آبی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب ضروری است. الگوی فعلی کشت در بسیاری از مناطق با منابع آبی کشور همخوانی ندارد و باید بازنگری شود. تحقق این اصلاحات نیازمند ابزارهای نظارتی و قوانین بازدارنده است.
وی با اشاره به تجربیات موفق جهانی، از جمله ایجاد **اگروپارکها** در کشورهایی نظیر هلند، ترکیه و هند گفت: «برای استفاده بهینه از منابع آب، باید میان منابع آبی و نوع محصولات کشاورزی تناسب برقرار کنیم و بخش خصوصی را نیز در حفاظت از منابع زیرزمینی مشارکت دهیم.»
علویانصدر با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد آب در بازتخصیص منابع تصریح کرد: «قیمت تمامشده آب دریا برای صنایع حدود ۳ تا ۵ یورو است، در حالی که قیمت پساب کمتر از یک یورو برآورد میشود. پساب منبعی امن، پایدار و کمهزینه برای تأمین آب صنایع است.
او با اشاره به ظرفیتهای موجود گفت: در حال حاضر خروجی پساب تهران بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب در سال است که قابلیت افزایش تا ۴۵۰ میلیون مترمکعب را دارد، اما صنایع کمتر از ۵۰ میلیون مترمکعب از آن استفاده میکنند.
معاون برنامهریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره مسیرهای خرید پساب توضیح داد: خرید پساب از طریق **بورس** و **مزایدههای رسمی** امکانپذیر است و قانون نیز اولویت استفاده از پساب را به صنایع کلان داده است.
وی افزود: علاوه بر خرید پساب، برخی صنایع در احداث زیرساختهای تصفیه فاضلاب سرمایهگذاری میکنند. در این مدل، با استفاده از روش “غیرمتقابل”، صنعت در ایجاد شبکه، خط انتقال و تصفیهخانه مشارکت کرده و در مقابل، حق بهرهبرداری ۲۰ ساله از پساب را دریافت میکند.
علویانصدر در پایان خاطرنشان کرد: گواهیهای صرفهجویی آب نیز به عنوان ابزار مالی جدید در حال طراحی است تا صنایعی که مصرف آب خود را کاهش میدهند، بتوانند از این گواهیها به عنوان منبع تأمین مالی بهرهمند شوند.