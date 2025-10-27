به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «یکی از میان جمع»، روایت زندگی خانم حمیرا بیات از پرسنل دانشکده علوم پزشکی آجا است که در کنار کار خود سرپرستی و نگهداری از کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دارد.

این مستند به تهیه کنندگی حمیدرضا تندرو و کارگردانی حسین زمانی، امشب ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش می شود.

مستند «کهن‌ترین سرزمین»، امشب ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، تکرار می شود.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی بهروز سبط رسول، به معرفی روستای کندلوس در استان مازندان و آشنایی با آداب و رسوم مردمان این منطقه می‌پردازد.

مستند «رقص خون»، به روایت زندگی و نحوه‌ی شهادت شهید آرمان علی‌وردی می‌پردازد.

این مستند به تهیه کنندگی سیاوش مختاری و کارگردانی امیر نیک زاد، سه شنبه ۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، تکرار می شود.

مستند «سیاره کوسه‌ماهی»، با بررسی اسرار و رفتار‌های ناشناخته کوسه‌ها، پخش می شود.

این مستند اثری تماشایی درباره دنیای حیرت‌انگیز کوسه‌هاست که به بررسی گونه‌های مختلف، زیستگاه‌ها و رفتار‌های کمتر شناخته‌شده این موجودات شگفت‌انگیز دریایی می‌پردازد.

در این مستند دانشمندان برتر کوسه شناس، اسرار تازه کشف شده کوسه‌ها، گونه‌های مختلف این آبزی، مکان زندگی آنها و رفتارهایشان را تشریح می‌کنند.

این مستند امشب ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.