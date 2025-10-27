پخش زنده
امروز: -
مستندهای «یکی از میان جمع»، «کهنترین سرزمین»، «رقص خون» و «سیاره کوسهماهی»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «یکی از میان جمع»، روایت زندگی خانم حمیرا بیات از پرسنل دانشکده علوم پزشکی آجا است که در کنار کار خود سرپرستی و نگهداری از کودکان بیسرپرست را بر عهده دارد.
این مستند به تهیه کنندگی حمیدرضا تندرو و کارگردانی حسین زمانی، امشب ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش می شود.
مستند «کهنترین سرزمین»، امشب ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، تکرار می شود.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی بهروز سبط رسول، به معرفی روستای کندلوس در استان مازندان و آشنایی با آداب و رسوم مردمان این منطقه میپردازد.
مستند «رقص خون»، به روایت زندگی و نحوهی شهادت شهید آرمان علیوردی میپردازد.
این مستند به تهیه کنندگی سیاوش مختاری و کارگردانی امیر نیک زاد، سه شنبه ۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، تکرار می شود.
مستند «سیاره کوسهماهی»، با بررسی اسرار و رفتارهای ناشناخته کوسهها، پخش می شود.
این مستند اثری تماشایی درباره دنیای حیرتانگیز کوسههاست که به بررسی گونههای مختلف، زیستگاهها و رفتارهای کمتر شناختهشده این موجودات شگفتانگیز دریایی میپردازد.
در این مستند دانشمندان برتر کوسه شناس، اسرار تازه کشف شده کوسهها، گونههای مختلف این آبزی، مکان زندگی آنها و رفتارهایشان را تشریح میکنند.
این مستند امشب ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.