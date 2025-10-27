به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر گفت: این همایش از ششم تا هستم آبان ماه با هدف بررسی آخرین یافته‌های علمی رشته الکترونیک و طراحی تراشه‌های الکترونیکی با حضور محققان و پژوهشگران ایرانی و‌خارجی در ارومیه برگزار میشود.

یعقوب پور اسد افزود: ۱۴۹ مقاله برای شرکت در این همایش پذیرفته شده‌اند که در مدت سه روز برگزاری بصورت سخنرانی و‌پوستر ارائه میشوند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی بین شرکت کنندگان را از دیگر برنامه‌های این همایش عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مدیران واحد‌های تولیدی و پژوهشی حوزه الکترونیک هم با هدف جذب سرمایه گذاری طرح‌های تحقیقاتی و به تولید انبوه رساندن ایده‌های دانشجویی در این همایش حضور خواهند داشت.