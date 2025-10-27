پخش زنده
آتش نشانان اهوازی پس از زندهگیری یک عقاب در ناحیه صنعتی شرکت نفت، برای برگرداندن این پرنده به طبیعت آن را تحویل عوامل محیط زیست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نیروهای آتشنشانی پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده این پرنده در محدوده یادشده، بلافاصله به محل اعزام شدند و با رعایت اصول ایمنی و بدون آسیب رساندن به حیوان، موفق به زندهگیری آن شدند.
در ادامه، این عقاب جهت بررسی وضعیت سلامت و رهاسازی در زیستگاه طبیعی خود به عوامل اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده حیوانات وحشی یا آسیبدیده، از هرگونه اقدام شخصی خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا نیروهای متخصص در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.