به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: در راستای پیشگیری و جلوگیری از اشاعه بیماری تب برفکی در استان با همراهی و هماهنگی فرمانداران میادین دام، دواب و هفته بازارهای استان به مدت چهار هفته تعطیل شد.
سید امید خلیل زاده افزود: از دامداران و چوبداران درخواست میشود در ایام تعطیلی به میادین دام به هیچ عنوان تردد نداشته باشد و مسایل مرتبط به امنیت زیستی را در تردد به دامداریهای سنتی و صنعتی رعایت کنند.
وی بیان کرد: همزمان با تعطیلی میادین دام شبکههای دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی واکسیناسیون لازم را در زمینه تب برفکی انجام میدهند که کاملا رایگان است.