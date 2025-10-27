پخش زنده
طبق فرمانی که امروز (دوشنبه) در وبسایت رسمی اطلاعات حقوقی دولت مسکو منتشر شد، پوتین قانون مشارکت راهبردی با ونزوئلا را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تاریخ هفتم می، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و همتای ونزوئلاییاش «نیکولاس مادورو» در مسکو مذاکراتی انجام دادند و توافقنامهای در مورد مشارکت و همکاری استراتژیک امضا کردند که زمینه همکاری بیشتر در اقتصاد، انرژی، معدن و سایر بخشهای استراتژیک را فراهم میکند.
در این توافقنامه آمده است که دو طرف به شدت با اقدامات قهری و محدودکننده یکجانبه، از جمله اقدامات فراسرزمینی که نقض منشور سازمان ملل و سایر هنجارها و اصول شناختهشده جهانی حقوق بینالملل است، مخالف هستند.
همچنین روسای جمهور روسیه و ونزوئلا موافقت میکنند که در تشکیل یک زیرساخت مالی مستقل روسیه و ونزوئلا مشارکت کنند.
مسکو و کاراکاس همچنین تلاشهایی را برای مبارزه با میراث و جعل تاریخ استعمار و محکوم کردن نژادپرستی، نسلکشی و سایر جنایات انجام میدهند.
بر اساس این توافقنامه، دو کشور در زمینههای کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه همکاری میکنند و به تضمین ثبات بینالمللی و امنیت برابر و غیرقابل تقسیم برای همه کشورها بدون استثنا کمک میکنند.