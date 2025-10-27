وزیر خارجه ونزوئلا هشدار داد که یک عملیات ساختگی با هدایت سیا علیه یک کشتی نظامی آمریکا در حال طراحی است تا این حادثه به ونزوئلا نسبت داده شده و زمینه‌ساز حمله نظامی ایالات متحده به این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ایوان خیل پینتو» وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد که سیا در حال آماده‌سازی یک عملیات «پرچم دروغین» است تا از طریق یک حمله ساختگی به یک کشتی نظامی آمریکا که در اسکله پهلو گرفته، زمینه توجیه تجاوز علیه ونزوئلا را فراهم کند.

به نقل از شبکه خبری المیادین، این مقام ونزوئلایی اعلام کرده که این کشور اطلاعات لازم را به دولت ترینیداد و توباگو درباره این طرح ساختگی منتقل کرده است.

وی تأکید کرد که هدف از این سناریو، نسبت دادن حمله به ونزوئلا و سپس استفاده از آن برای مشروع جلوه‌دادن اقدامات تهاجمی علیه کاراکاس است.

وزیر خارجه ونزوئلا همچنین گفت که یک «شبکه جنایی تأمین‌شده از سوی سیا» که با این عملیات پنهان مرتبط بوده، در خاک ونزوئلا شناسایی و روند انهدام آن آغاز شده است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی درباره افزایش تنش در منطقه و تحرکات آمریکا پیرامون ونزوئلا منتشر کرده‌اند.