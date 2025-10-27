مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز خوزستان با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری لوازم یدکی قاچاق در اهواز گفت: کالا‌های تقلبی و لوازم یدکی خودرویی قاچاق در سطح بازار این شهرستان با هماهنگی دستگاه‌های ناظر جمع‌آوری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا فرجام بیان کرد: در قالب این طرح طی بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان اتاق اصناف مرکز استان، یک کارگاه غیر مجاز تولید قطعات یدکی تقلبی کشف و با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی فراجا خوزستان پلمب شد.

وی افزود: برای صاحب این کارگاه پرونده تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

فرجام ادامه داد: با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل صمت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره نظارت بر اماکن عمومی فراجا، بازرسی و نظارت اصناف خوزستان تلاش می‌شود کالا‌های تقلبی و لوازم یدکی خودروی قاچاق در بازار اهواز جمع‌آوری شوند.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز خوزستان از تشدید برخورد با فروشندگان لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در استان خبر داد و گفت: صاحبان واحد‌های صنفی که کالا‌های آنها بارکد شناسایی و فاکتور رسمی ندارند، متخلف محسوب می‌شوند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز خوزستان با بیان اینکه بازرسان اتاق اصناف مرکز استان به طور مستمر در حال نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو هستند ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه از طریق سامانه ۱۲۴ اداره کل صمت و یا از طریق سامانه ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی، تخلفات صنفی را گزارش دهند.