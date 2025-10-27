پخش زنده
همایش ملی خادمان آرامستانهای کشور با هدف ارتقای مهارت، دانش فنی و آمادگی در شرایط بحران، به میزبانی قم در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در همایش ملی خادمان آرامستانهای کشور، مدیران عامل سازمانهای آرامستانهای کشور، غسالان و غسالهها از ۲۰ استان و بیش از ۳۰ شهر کشور حضور دارند تا با تبادل تجربه و ارائه دیدگاهها، سطح خدماترسانی در آرامستانهای کشور را ارتقا دهند.
در حاشیه برنامه، دورههای تخصصی تغسیل و تکفین با حضور اساتید حوزه علمیه قم برگزار میشود و آموزشهایی درباره رفع آلودگیهای نوظهور و نحوه مواجهه با ابدان آلوده به مواد خطرناک برای خادمان آرامستانها ارائه خواهد شد.
هدف اصلی از برگزاری این همایش، افزایش آمادگی خادمان آرامستانها در شرایط بحرانی و ایجاد هماهنگی میان مراکز آرامستانی کشور عنوان شده است.