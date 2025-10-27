به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید شمس‌اله نوری افزود: هشتم آبان ماه، در تقویم ملی به عنوان روز پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است که پنجم تا یازدهم آبان ماه به عنوان هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با شعار پدافند غیرعامل تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی با محوریت آموزش همگانی تعیین شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های تدوین شده با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی بر ترویج و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل و آموزش همگانی تأکید کرد.

نوری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: این رویداد نشان می‌دهد که همه دستگاه‌ها باید آمادگی خود را افزایش داده و در اجرای برنامه‌های آموزشی با رویکرد تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی تلاش بیشتری داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، آموزش عمومی را محور اصلی اقدامات پدافند غیرعامل استان اعلام و عنوان کرد: جزوه های آموزشی و محتوای چندرسانه‌ای برای افزایش آگاهی و آمادگی مردم در برابر تهدیدات، در سایت پایداری ملی تدوین و منتشر شد.

نوری بیان کرد: دوشنبه ۵ آبان، پدافند زیستی با شعار پیشگیری مقدم بر درمان، بهداشت فردی و جمعی، راهبرد پدافند غیرعامل و سه‌شنبه ۶ آبان پدافند رایانکی، سایبری با شعار آگاهانه کلیک کنیم، امنیت و پدافند سایبری یک ضرورت می‌باشد، نام‌گذاری شده است.

نوری ادامه داد: چهارشنبه ۷ آبان پدافند مردم‌محور با شعار دانایی، توانایی، آمادگی و ارتقای دانش و مهارت‌های مردمی در برابر تهدیدات و پنج‌شنبه ۸ آبان پدافند کالبدی با شعار زیرساخت‌های پایداری و تاب‌آوری برای مردم و ارتقاء آمادگی زیرساختی در برابر بحران‌ها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: جمعه ۹ آبان پدافند شهری با شعار مردم آماده، شهر مستحک و توسعه الگوی شهرهای امن و ایمن و ارتقای آمادگی شهروندان و شنبه ۱۰ آبان، پدافند نوین شیمیایی و پرتویی با شعار ایمنی، آمادگی و امنیت در جوار پیشرفت، پدافند نوین، حفاظت فردی و سلامت عمومی عنوان گرفته است.

به گفته وی، یکشنبه ۱۱ آبان، پدافند ترکیبی با شعار سواد رسانه‌ای، سپر مخاطب در جنگ شناختی، تبیین الگوی جنگ ترکیبی دشمن و راهبرد دفاع ترکیبی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی استان تشکر کرد و از آنان خواست تا در راستای افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات نوین و آموزش آحاد مردم، همکاری لازم را داشته باشند.