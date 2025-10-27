ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران با کسب ۷ نشان طلا مقام اول مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم ۲۰۲۵) را از آنِ خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجموع تیمی با کسب ۷ نشان طلا، ۵ نقره و ۵ برنز کسب کردند. بهعنوان قهرمانی مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم ۲۰۲۵) دست پیدا کرد.
در این مسابقات تیمهای ترکیه و روسیه حائز رتبههای دوم و سوم شدند.
این مسابقات به مدت سه روز به میزبانی نیروی هوایی ارتش در مجموعه فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.