ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد

تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران با کسب ۷ نشان طلا مقام اول مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم ۲۰۲۵) را از آنِ خود کرد.