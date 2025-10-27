از آغاز معاملات گواهی سپرده زعفران تاکنون، در مجموع ۶۴۱ تن از این محصول به ارزشی بیش از ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران دادوستد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کالا خبر، عملکرد بازار زعفران در بورس کالای ایران نشان‌دهنده رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات این کالای استراتژیک است به طوری که در حال حاضر مجموع موجودی انبار‌های زعفران به ۴.۷ تن رسیده و ارزش بازار این محصول در بورس کالا به ۳ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که در روز‌های آینده و با ورود زعفران برداشت امسال به انبار‌های بورس کالا، موجودی انبار‌ها به بیش از ۲۰ تن می‌رسد.

بازار گواهی سپرده زعفران

عملکرد بازار گواهی سپرده زعفران نشان می‌دهد که در حال حاضر موجودی انبار‌های زعفران به ۴.۷ تن رسیده و ارزش بازار این معاملات نیز ۵۶۵ میلیارد تومان ثبت شده است.

عملکرد بازار گواهی زعفران در بازه یکساله گذشته نشان می‌دهد که ۵۷ تن زعفران به ارزش ۵.۳ همت در بازار دادوستد شده است؛ همچنین از ابتدای سال جاری یعنی طی ۷ ماه، ۲۱ تن زعفران به ارزش ۲.۲ همت در بازار گواهی معامله شده است

صندوق سرمایه‌گذاری زعفران

معاملات زعفران در صندوق‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که ارزش فعلی بازار صندوق‌های زعفران ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است. همچنین ارزش معاملات صندوق زعفران از ابتدای راه‌اندازی به ۲۲.۶ همت رسیده و در بازه یک سال گذشته ارزش معاملات ۱۳.۷ همت ثبت شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش معاملات صندوق‌های زعفران ۶.۳ همت ثبت شده است.