مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باشت گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم، جو، کلزا، عدس، چغندر قند و سایر محصولات می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده فاطمه حسینی با اشاره به اجرای کشاورزی حفاظتی در این مرحله افزود: این شیوه با هدف کاهش فرسایش بادی و آبی خاک و نیز کم کردن هزینههای کاشت در اراضی زراعی اجرا میشود.
حسینی ادامه داد: هماکنون ۱۶ نفر از کارشناسان تشکلهای فنی کشاورزی وظیفه نظارت و همراهی با کشاورزان را در عملیات کاشت محصولات پاییزه شهرستان برعهده دارند.
وی تصریح کرد: حدود ۲۶۷ دستگاه تراکتور سبک و سنگین، ۲۳۵ دستگاه گاوآهن با انواع ادوات دنباله و ۲۰۰ سمپاش خاکورز مرکب در سطح اراضی شهرستان باشت در حال فعالیت هستند و عملیات کاشت بهصورت گسترده پیش میرود.
مدیر جهاد کشاورزی باشت در پایان از کشاورزان خواست در زمینه میزان مصرف کودهای شیمیایی و تراکم بذر در فرآیند کشت پاییزه با کارشناسان ناظر مشورت کنند تا کیفیت و عملکرد تولید افزایش یابد.