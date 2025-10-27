به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده فاطمه حسینی با اشاره به اجرای کشاورزی حفاظتی در این مرحله افزود: این شیوه با هدف کاهش فرسایش بادی و آبی خاک و نیز کم کردن هزینه‌های کاشت در اراضی زراعی اجرا می‌شود.

حسینی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۶ نفر از کارشناسان تشکل‌های فنی کشاورزی وظیفه نظارت و همراهی با کشاورزان را در عملیات کاشت محصولات پاییزه شهرستان برعهده دارند.

وی تصریح کرد: حدود ۲۶۷ دستگاه تراکتور سبک و سنگین، ۲۳۵ دستگاه گاوآهن با انواع ادوات دنباله و ۲۰۰ سمپاش خاک‌ورز مرکب در سطح اراضی شهرستان باشت در حال فعالیت هستند و عملیات کاشت به‌صورت گسترده پیش می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی باشت در پایان از کشاورزان خواست در زمینه میزان مصرف کودهای شیمیایی و تراکم بذر در فرآیند کشت پاییزه با کارشناسان ناظر مشورت کنند تا کیفیت و عملکرد تولید افزایش یابد.