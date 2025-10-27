به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با صلاحدید جان اونسوی (سرمربی) دانیال جهانگیری در فینال ماده ۴۰۰ متر آزاد حضور پیدا نمی‌کند.

دانیال جهانگیری که همراه با تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی هم به فینال بازی های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین رسیده است، به دلیل عملکرد بهتر همراه با تیم ایران در این ماده از فینال ماده ۴۰۰ متر آزاد انصراف داد.

فینال نخستین روز از مسابقات شنا، بعدازظهر امروز در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار می‌شود.

این شناگر صبح امروز در مرحله مقدماتی با زمان ۴ دقیقه و ۱ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه در گروه خود سوم شد و به عنوان نفر هفتم به مرحله فینال رسیده بود.

۳۱ شناگر در این ماده رقابت کردند.