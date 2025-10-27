معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای گام دوم طرح ملی «توانا» خبر داد.

معاون آموزش ابتدایی استان، از آغاز اجرای گام دوم طرح ملی «توانا» در مدارس ابتدایی استان خبر داد و گفت: این مرحله از طرح، با هدف توانمندسازی معلمان و تقویت شایستگی‌های حرفه‌ای آنان، از ابتدای آبان‌ماه در سراسر استان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اجرای موفق گام نخست این طرح در تابستان افزود: در گام دوم، همه مناطق آموزشی استان با تأکید بر حضور نیرو‌های جدیدالاستخدام، دانشجومعلمان و سایر افرادی که در مرحله قبل امکان شرکت نداشتند، مشارکت خواهند داشت.

محمودی‌ثانی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: طرح توانا با هدف ارتقای کیفیت آموزش، به‌روزرسانی روش‌های تدریس، تعمیق یادگیری دانش‌آموزان و ایجاد تحول در مدرسه به‌عنوان کانون یادگیری طراحی شده است.

طرح توانمندسازی معلمان «توانا» از جمله برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی در چارچوب سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش است که با محوریت یادگیری مؤثر، مشارکتی و عمل‌محور در کلاس‌های درس اجرا می‌شود.