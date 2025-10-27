پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نصرت الله محمودی ثانی گفت:این طرح با هدف توانمندسازی معلمان و ارتقای شایستگیهای حرفهای آنان از ابتدای آبانماه در مدارس ابتدایی استان برگزار شد.
معاون آموزش ابتدایی استان، از آغاز اجرای گام دوم طرح ملی «توانا» در مدارس ابتدایی استان خبر داد و گفت: این مرحله از طرح، با هدف توانمندسازی معلمان و تقویت شایستگیهای حرفهای آنان، از ابتدای آبانماه در سراسر استان به اجرا درآمد.
وی با اشاره به اجرای موفق گام نخست این طرح در تابستان افزود: در گام دوم، همه مناطق آموزشی استان با تأکید بر حضور نیروهای جدیدالاستخدام، دانشجومعلمان و سایر افرادی که در مرحله قبل امکان شرکت نداشتند، مشارکت خواهند داشت.
محمودیثانی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: طرح توانا با هدف ارتقای کیفیت آموزش، بهروزرسانی روشهای تدریس، تعمیق یادگیری دانشآموزان و ایجاد تحول در مدرسه بهعنوان کانون یادگیری طراحی شده است.
طرح توانمندسازی معلمان «توانا» از جمله برنامههای تحولی آموزش ابتدایی در چارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش است که با محوریت یادگیری مؤثر، مشارکتی و عملمحور در کلاسهای درس اجرا میشود.