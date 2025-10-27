در جریان گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست ارومیه، سه مورد پسماندسوزی در شهرک صنعتی شماره ۲ و محور‌های ارومیه–مهاباد و ارومیه–شهید کلانتری شناسایی و اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: این تخلفات شامل دو واحد صنعتی بزرگ و یک مورد سوزاندن ضایعات آهن‌آلات بود که با اقدام سریع مأموران محیط زیست خاموش و پرونده متخلفان برای پیگیری قانونی در حال تشکیل است.

وی با بیان اینکه پسماندسوزی یکی از منابع اصلی آلودگی هوای ارومیه است، افزود: این اقدام علاوه بر انتشار گاز‌های سمی، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان به‌ویژه در مناطق صنعتی و حاشیه شهر به شمار می‌رود.

خانی تصریح کرد: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، گشت‌های مستمر کنترلی را در مناطق صنعتی و روستایی تداوم می‌دهد و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با عاملان این‌گونه تخلفات نخواهد داشت.