به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد در دیدار با خانواده شهیدان صفادل و عرفانیان از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در مشهد با بیان اینکه شهدای والامقام نماد ایستادگی و شجاعت در برابر دشمنان هستند، اظهار کرد: ایثارگری، از خود گذشتگی و فداکاری‌های این عزیزان باید سرمشق و الگوی همگان باشد و وظیفه ما این است که با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والا مقام، از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

وی خانواده شهدا را قلب تپنده نظام و امید ملت ایران دانست و تصریح کرد: خانواده شهدا نه تنها در سخت‌ترین روز‌ها و در زمان جنگ، بلکه در تمامی عرصه‌های گوناگون، با ایستادگی و مقاومت خود مایه امید و دلگرمی برای ملت ایران بوده‌اند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور با تاکید بر اینکه شهدا با ایثار و فداکاری خود، راه سعادت را انتخاب کردند و مجاهدت‌های آنان همواره در یاد و خاطره ملت ایران جاودانه خواهد ماند، خاطرنشان کرد: شهدا با جانفشانی و فداکاری‌های خود، نه تنها راه سعادت را برای خود هموار کردند بلکه با ایثار، درس‌های بزرگی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند و آنها با اراده قوی خود، ثابت کردند که عشق به وطن و ایمان به ارزش‌ها می‌تواند انسان را به اوج قله‌های فضیلت برساند.