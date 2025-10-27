پخش زنده
پیش بینی میشود امسال بیش از هزار تن انار از باغهای چهارمحال و بختیاری برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، از برنامهریزی برای ایجاد باغهای نمونه با ارقام تجاری و بازارپسند انار و توسعه سیستمهای آبیاری قطرهای در این استان خبر داد.
روحالله سعیدی بر لزوم اصلاح ارقام باغات انار و توسعه آبیاری قطرهای در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هکتار باغ انار در استان، گفت: حدود ۱۸۰ هکتار از این باغات در منطقه دورک اناری شهرستان کیار واقع شدهاند.
سعیدی میزان عملکرد کنونی این باغات را بین ۶ تا ۷ تن در هکتار عنوان کرد و پیشبینی کرد: از این سطح زیرکشت، حدود ۱۰۵۰ تن انار در منطقه برداشت خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، اصلیترین مشکل این باغات را کمتوجهی به موضوع اصلاح ارقام دانست و افزود: ایجاد باغات پایلوت با ارقام تجاری و بازارپسند که سازگاری و ارزش اقتصادی مناسبی برای منطقه دارند، در دستور کار این سازمان قرار دارد تا پس از انتخاب و ترویج، زمینه برای توسعه باغات در منطقه فراهم شود.