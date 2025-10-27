به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سالروز میلاد حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار نامگذاری شده و فرصتی برای ارج نهادن به ایثارگران عرصه سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پرستار، فرشته مهربانی و ایثار و کسی است که برای نجات جان انسان‌ها با روحی زلال و پاک و مجاهدانه در تلاش است.

جواد نظری افزود: پنجم جمادی الاول، ولادت با سعادت بانوی قهرمان کربلا و پرچمدار نهضت عاشورا حضرت زینب (س) روز پرستار نامگذاری شده است.

او ادامه داد: هر سال به پاس قدردانی از این نیرو‌های خدمتگزار و شایسته در پنجم جمادی الاول و همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از تلاش‌های مجاهدانه پرستاران قدردانی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: هزار و ۸۸۰ پرستار در ۱۲ بیمارستان و مرکز درمانی استان مرکزی به بیماران خدمت رسانی می‌کنند.