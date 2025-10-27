پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو قلدری و زورگویی برخی کشورها درجهان درباره برنامه هستهای ایران را به شدت محکوم میکند، گفت: روسیه دست در دست و شانه به شانه درکنار ایران ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی ریابکوف در حاشیه آیین امضای موافقتنامه همکاری پارلمانهای شهری کشورهای عضو بریکس در مسکو درباره آخرین تحولات در مناسبات تهران و مسکو افزود: روسیه و ایران طی سالها همکاری بسیار عمیق، بسیار عملی و در عین حال بسیار چندوجهی را توسعه دادهاند و معتقدم که هیچ بیاعتمادی بین کشورهای ما وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم افرادی که از دوره بسیار دشوار و چالشبرانگیزی را که هر دو کشور ما در حال گذر از آن هستند، مطلع هستند، به همان اندازه درک کنند که ایران و روسیه باید حتی نزدیکتر به یکدیگر بایستند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها، چه اقتصادی، چه مالی، چه همکاری عملی در موضوع حمل و نقل که در این حوزهها پروژههای بسیار خوبی داریم و چه در موضوع هستهای آماده تقویت روابط با ایران است.
وی با اشاره به زورگویی برخی کشورها در عرصه مناسبات بینالمللی گفت: اینکه برخی در جهان، نه فقط در ایالات متحده، بلکه در اروپا، در اتحادیه اروپا، از موضوع هستهای ایران به عنوان بهانهای برای قلدری، برای استفاده از قدرت نظامی علیه ایران استفاده میکنند، برخلاف امنیت بینالمللی و رفاه کلی بشریت است و ما این رویکرد را به شدت محکوم میکنیم. ما دست در دست، شانه به شانه در کنار ایران میایستیم.
ریابکوف خاطرنشان کرد: رویکرد کشورهای غربی برخلاف امنیت بینالمللی و رفاه کلی بشریت محسوب میشود.
معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: ما نیز از تمام حمایتهایی که از ایران، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصههای دیگر، دریافت میکنیم، بسیار سپاسگزاریم. این حمایتها در این برهه چالشبرانگیز مهم است.
موافقتنامه همکاری بین پایتختها و کلان شهرهای بریکس روز دوشنبه با حضور مدیران ارشد شهری و مقامات پارلمانی کشورهای عضو بریکس در مسکو امضا شد. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به نمایندگی از کشورمان، این موافقتنامه را امضا کرد.