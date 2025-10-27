به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس انجمن کشتی کارگری لارستان گفت: محمدرضا عسکرپور کشتی گیر لارستانی عنوان نخست مسابقات کشتی آزاد کارگران کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی را از آن خود کرد و تک مدال تیم فارس را به دست آورد.

الهام قادری با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۳۰۰ ورزشکار از ۲۱ استان کشور در شهرستان فیروزکوه استان تهران برگزار شد، بیان کرد: نفرات برتر این رقابت‌ها مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی به منظور شرکت در رقابت‌های جهانی را کسب کردند.

رئیس انجمن کشتی کارگری لارستان افزود: محمدرضا عسکرپور هفته گذشته هم نشان طلای مسابقات کشتی ساحلی کارگران کشور را از آن خود کرد.

محمدرضا عسکرپور در هر دو رشته ساحلی و آزاد به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود.