حدود ۳۰۰ نفر از بانوان کارآفرین داخلی و خارجی در همایش بین الملی پیشرو (نقش جهان، نقش زنان) به میزبانی اصفهان درباره راهکار‌های تسهیل گری فعالیت اقتصادی بانوان تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بانوان کارآفرین و نخبه کشور در این همایش بین المللی یک روزه با بیان دغدغه‌های خود بر ضرورت اصلاحات قانونی، فرهنگ سازی و سیاست گذاری با هدف تقویت حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی به دور از نگرش جنسیتی تأکید کردند.

استاندار اصفهان در این همایش بین المللی گفت: کارآفرینی بانوان، فراتر از اقتصاد، یک جنبش اجتماعی-فرهنگی و کلید تحول توسعه است.

مهدی جمالی نژاد با تشریح نگاه دولت چهاردهم در این باره افزود: دولت خود را متعهد می‌داند که حضور زنان را نه به عنوان گروهی که نیاز به حمایت دارد، بلکه به عنوان نیرو‌های پیشرفته ایرانی و پیشرفت اصفهان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: امروزه صدای بانوان کارآفرین و بی‌صدا‌های عرصه اقتصاد که انصافاً در سخت‌ترین شرایط، مجتمع‌های اقتصادی و اداری را بطور مطلوب مدیریت می‌کنند، شنیده می‌شود و برای رفع موانع تولید و حمایت همه‌جانبه از زنان کارآفرین از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

دبیر همایش بین المللی پیشرو (نقش جهان، نقش زنان) گفت: این همایش با هدف رشد و شکوفایی و بازآفرینی نقش زنان ایران در پایداری و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور برگزار شد که فعالان اقتصادی از برخی کشور‌ها از جمله تاجیکستان و بنگلادش حضور داشتند.

مژگان ایزدی با اشاره به رونمایی کنسرسیوم (طرح مشارکتی) ملی بانوان کارآفرین در همایش ملی پیشرو نقش جهان، نقش زنان افزود: تشکیل این کنسرسیوم، الگویی است که از اصفهان برخاسته و افقی برای ایران فردا و ارتقای رتبه بانوان در سطح ملی و بین المللی است.

رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، شناسایی بانوان کارآفرین برای ایجاد سکوی دیجیتال ملی برای عرضه محصولات شرکت‌های بانو محور و تأسیس فرهنگستان کارآفرینی و مهارت را از برنامه‌های ذیل این طرح ملی بیان کرد.

الهام آزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در قانون برنامه هفتم برای تقویت تاب آوری اقتصادی بانوان کارآفرین برنامه‌هایی همچون توسعه زیر ساخت ها، ارائه تسهیلات مالی و حمایتی، آموزشی و بازاریابی دیده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون برنامه هفتم، نخستین بار فصل مستقلی به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته که این نشان‌دهنده توجه جدی حاکمیت به این موضوع است.

زهرا خدادادی افزود: در این برنامه، چند محرک اساسی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی بانوان کارآفرین از جمله تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین مقررات اشتغال بانوان و ارائه تسهیلات مالی و حمایتی، رشد ۲۵ درصدی مهارت‌های شغلی زنان از طریق آموزش‌های فنی و بازاریابی دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های نوآوری برای توانمندسازی مادران شاغل در قالب مراکز خلاق مادر و کودک دیده شده است که بر اجرای آنها نظارت می‌کنیم.

وی افزود: بانوان فعال اقتصادی قوانین مهمی، چون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم را مطالعه کرده و برای اجرای آنها پیگیر باشند تا خلأ‌های قانونی و نظارتی شناسایی و برطرف شود.