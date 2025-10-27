ایگور تودور از یوونتوس اخراج شد
با اعلام باشگاه تورینی، ایگور تودور پس از کسب نتایج ضعیف و هشت هفته بدون برد از هدایت یوونتوس کنار گذاشته شد.
این تصمیم را مسئولان یوونتوس به مربی کروات ابلاغ کرده اند. سه شکست پیاپی (آخرین آن دیشب مقابل لاتزیو، پس از کومو و مادرید) و ۸ بازی پیاپی بدون پیروزی که چهار تای آخر حتی گلی به ثمر نرساند، بیش از حد بود و صبر باشگاه را لبریز کرد.
دوران تودور روی نیمکت بیانکونری پس از ۲۱۸ روز به پایان رسید؛ از جانشینی تیاگو موتا (۲۳ مارس) تا اخراج ساعات اخیر که توسط مدیر ورزشی، دامین کومولی، به او ابلاغ شد. تصمیم بین شب و ساعات گذشته گرفته شد؛ کومولی فرانسوی در تورین بود و جورجو کیهلینی از عربستان جایی که در امور نهادی باشگاه مشغول است در تماس بود. کومولی و کیهلینی قرار بود اواسط هفته با جان الکان، مدیرعامل، جلسهای داشته باشند. اما شکست در رم، سومین شکست پیاپی، وضعیت را سرعت بخشید و به جدایی فوری مربی کروات منجر شد.
سهشنبه مقابل اودینزه، ماسیمو برامبیلا روی نیمکت خواهد نشست. اما برای کومولی و کیهلینی، رقابت با زمان برای یافتن جانشین آغاز شده است: لوچانو اسپالتی، روبرتو مانچینی و رافائله پالادینو گزینههای روی میز هستند.
تودور بهای عملکرد فاجعهبار یک ماه و نیم اخیر را پرداخت. هشت بازی بدون پیروزی، شامل سه شکست پیاپی (کومو، رئال مادرید، لاتزیو) و چهار بازی بدون گل. اخراج تودور به اخراج تیاگو موتا اضافه میشود: هر دو تا ۲۰۲۷ قرارداد دارند. یوونتوس اینگونه آماده پرداخت حقوق سه مربی همزمان میشود.