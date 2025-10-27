به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: پرستاران با همه مشقت‌ها در مسیر خدمت گام برمی‌دارند و حضرت زینب (س) الگوی آنان است.

سردار اباذر سالاری افزود: در دوران کرونا و حوادثی همچون انفجار بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه، ایثار پرستاران صحنه‌های درخشانی از خدمت و انسانیت را رقم زد.

وی با اعلام آمادگی سپاه و بسیج برای همکاری با دانشگاه در رفع مشکلات پرستاران افزود: در حوزه ساخت منازل سازمانی و تأمین مسکن پرستاران، با همه‌ی توان در کنار دانشگاه علوم پزشکی استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: هرمزگان دو هزار و ۷۵۰ تخت فعال با دو هزار و ۱۱۶ پرستار دارد.

شاهرخی گفت: اکنون با کمبود حدود هزار پرستار رو‌به‌رو هستیم.