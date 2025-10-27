پخش زنده
به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) در مراسمی فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از پرستاران استان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: پرستاران با همه مشقتها در مسیر خدمت گام برمیدارند و حضرت زینب (س) الگوی آنان است.
سردار اباذر سالاری افزود: در دوران کرونا و حوادثی همچون انفجار بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه، ایثار پرستاران صحنههای درخشانی از خدمت و انسانیت را رقم زد.
وی با اعلام آمادگی سپاه و بسیج برای همکاری با دانشگاه در رفع مشکلات پرستاران افزود: در حوزه ساخت منازل سازمانی و تأمین مسکن پرستاران، با همهی توان در کنار دانشگاه علوم پزشکی استان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: هرمزگان دو هزار و ۷۵۰ تخت فعال با دو هزار و ۱۱۶ پرستار دارد.
شاهرخی گفت: اکنون با کمبود حدود هزار پرستار روبهرو هستیم.